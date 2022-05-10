【中概股退市危機】十大重磅中概股盡入擬除牌羅網 SEC為何對阿里網面一面?（第二版）

市場對美國急加息遏通脹憂慮反覆再升温，美股連日大跌，科技股納指兩個交易日累跌近6%。加上美國SEC第七度出招，將11隻中概股列入「預定除牌名單」，重磅中概科技股長假後全綫暴瀉。

至今SEC已將先後將139隻中概股列入「預定除牌名單」，當中23家答辯期過後進入「確定除牌名單」。已回港上市的十大重磅中概股全部上榜，惟獨市值最大中概股阿里巴巴（09988）至今仍未遭SEC盯上，令人關注阿里是否有機避過此刧。實際SEC制定擬除牌名單，是以完整財年的財務報告是否符合審計監管要求為基礎，阿里現財年至今年6月底屆滿。

預期阿里最快今年8月公布全年業績，除非未來數月中美上市審計監管合作談判意外達成共識......

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