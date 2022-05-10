  • 26°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 19:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊季績】大行對騰訊還有期望嗎？（更新花旗看法）

研究報告 19:02 2022/05/10

分享：

分享：

騰訊 （00700） 將於5月18日公布2022年第一季業績，內地經濟增長放緩、未成年人保護、疫情復發以至深圳一度封城的影響均會反映在今份業績之上，對分析科網股在內地互聯網「新常態」的生存情況舉足輕重。本欄將持續更新市場對騰訊的最新意見。

目前市場已對騰訊季績作較消極的預測，料首季經調整純利按年倒退18.8%，主要受制於宏觀環境差對廣告業務構成打擊，以及遊戲業務因未成年人保護及版號問題而影響增長。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

    點擊圖片放大
    +7
    +6

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 騰訊追蹤

相關文章

【騰訊尷尬位】高盛評「騰訊」的確信性 （第四版）
2022/03/31
【騰訊尷尬位】高盛評「騰訊」的確信性 （第四版）
滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊
今日
滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊

你可能感興趣

【騰訊尷尬位】高盛評「騰訊」的確信性 （第四版）
14:21 2022/03/31
【騰訊尷尬位】高盛評「騰訊」的確信性 （第四版）
滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊
今日 00:01
滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊
騰訊控股（00700） 投資推介 宏觀分析 市場動向 技術分析 大行報告 財政政策 港股 營收 純利

上一篇文章

【內房股追蹤】摩通點反彈三大條件 料封城拖累內房延遲復甦

下一篇文章

【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版