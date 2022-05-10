【騰訊季績】大行對騰訊還有期望嗎？（更新花旗看法）

騰訊 （00700） 將於5月18日公布2022年第一季業績，內地經濟增長放緩、未成年人保護、疫情復發以至深圳一度封城的影響均會反映在今份業績之上，對分析科網股在內地互聯網「新常態」的生存情況舉足輕重。本欄將持續更新市場對騰訊的最新意見。

目前市場已對騰訊季績作較消極的預測，料首季經調整純利按年倒退18.8%，主要受制於宏觀環境差對廣告業務構成打擊，以及遊戲業務因未成年人保護及版號問題而影響增長。

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