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【騰訊季績】騰訊績前靠穩 記低市場預測對答案（更新彭博綜合預測數據）

研究報告 16:18 2022/05/18

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距離騰訊 （00700） 公布2022年第一季業績，尚餘不足24小時。內地經濟增長放緩、未成年人保護、疫情復發以至深圳一度封城的影響均會反映在今份業績之上，對分析科網股在內地互聯網「新常態」的生存情況舉足輕重。

騰訊5月17日表現強勢，升5.3%收報368.4元。相較上周，市場對騰訊的季績預測更加消極，料首季經調整純利按年倒退20.2%（上周預測為倒退18.8%），主要受制於宏觀環境差對廣告業務構成打擊，以及遊戲業務因未成年人保護及版號問題而影響增長。其餘預測如下：

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 騰訊追蹤

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