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【契媽股】Cathie Wood跌市急掟百度Tesla 狂加倉撈一隻美股？（第二版）

財金猛人追蹤 10:55 2022/05/11

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納斯達克指數5月9日大跌4.3%創年半新低。科技股女股神Cathie Wood旗下ETF交易再度活躍，多隻焦點股如百度美股（美：BIDU） （09888） 、Tesla（美：TSLA）及Twitter（美：TWTR）也遭大手減持，然而Cathie Wood對後市似乎依然甚有信心，繼續增持多隻美股，其中一隻生科獲ARKK等多隻ETF同時加倉，值得投資者關注。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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