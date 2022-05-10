【追蹤女股神】Cathie Wood跌市急掟百度Tesla 狂加倉撈一隻美股？

納斯達克指數5月9日大跌4.3%創年半新低。科技股女股神Cathie Wood旗下ETF交易再度活躍，多隻焦點股如百度美股（美：BIDU） （09888） 、Tesla（美：TSLA）及Twitter（美：TWTR）也遭大手減持，然而Cathie Wood對後市似乎依然甚有信心，繼續增持多隻美股，其中一隻生科獲ARKK等多隻ETF同時加倉，值得投資者關注。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

專訪滙豐劉紹文 五窮月精選收息板塊！【下一頁】

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...