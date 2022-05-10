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【人民幣貶值】認清受惠受累股 勿站錯邊

研究報告 16:43 2022/05/10

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近兩周人民幣大幅貶值，人民幣兌美元一度貶至6.9水平。進出口業最受人民幣貶值影響，出口業利好，而依家海外進口原材料的企業的盈利空間則會受到壓縮，例如需要在海外進口原料的造紙業玖龍紙業 （02689） 、陽光紙業 （02002） 、理文造紙 （02314）

滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁

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美國聯儲局決定加息半厘，並在6月1日啟動縮資產負債表行動，受消息刺激美匯走強，美元以外的貨幣幣值備受衝擊，人民幣幣值亦因而走眨。在人民幣貶值的大環境下，出口業備受看好。由於以人民幣計價的生產成本下降，生產和出口會變得更有利可圖，若果貨物在出口後降低了價格，出口商品在國際市場上的競爭力亦會因而提升，國內工廠有望承接更多訂單。

出口業看好

在人民幣貶值過程中，若出口企業維持產品美元定價不變，則產品單價折算至人民幣後金額上升，變相提價，在維持性價比基礎上增厚營業收入。並且，由於中國輕工企業通常以產業集群形式聚集，原材料實現國內采購，彙率波動通常不會令成本承壓（造紙除外），因此人民幣貶值可直接改善企業毛利率。若出口企業維持人民幣定價不變，則產品價格折算至美元後，實現變相調價，有助於出口企業提升競爭力，提高銷量和擴大市場份額。

人民幣貶值擴大外幣型貨幣資產順差，修復淨利水平。部分企業經營以外貿為主，並且通常有時長一至個月的發貨和回款周期，因此會產生較多外幣現金以及海外貨幣型資產和負債（貨幣資金、應收賬款、庫存、應付賬款）；此外，在實現融資需求過程中，企業同樣可產生部分海外貨幣型負債（短期、長期借款）。在人民幣貶值過程中，海外貨幣型資產順差隨之擴大，從而產生彙兌收益、增厚企業淨利潤。

出口板塊毛利率和滙率高度相關。以A股久祺股份（深 300994）為例，若人民幣眨值5%，其淨利率料可提升5.53%。港股方面，出口板塊可以留意創科實業 （00669） 、敏華控股 （01999） ，其製造的貨物都有一定比重出口或以出口為主。

紙業看淡

相對之下，需要從海外進口原材料的國內行業便會受到人民幣眨值的負面影響，例如原料高度依賴海外的造紙業。從原材料采購和銷售來看，2004至2021年中國木漿消耗量中進口占比達60%至70%，人民幣貶值會提升紙企原材料採購成本、拖累盈利。綜上，當人民幣貶值幅度5%時，預計港股紙業龍頭玖龍紙業 （02689） 的淨利率會下跌1.42%。不過，晨鳴紙業 （01812） 得益於較高的木漿自給率，淨利率有望提升0.22%。

特種紙的原料自給率低，有關企業會更受人民幣眨值影響，當人民幣貶值5%時，預計仙鶴股份（滬 603733）/華旺科技（滬 605377）/五洲特紙（滬 605007）淨利率分別降低1.98/2.39/2.53%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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