保本非唯一出路 可考慮沽空股份作對沖

美國華爾街由上周開始一「跌」激起千層浪，悲觀情緒彌漫整個市場。無可否認，目前的投資環境未言樂觀，美國聯儲局能否駕馭通脹這個「計時炸彈」仍是未知之數，加上對經濟前景的憂慮、環球地緣政治危機未解等，均令不少散戶看淡後市。筆者認為此時此刻，除了不要隨便「撈底」外，亦可為自己的投資組合進行對沖。

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根據美國散戶投資者協會（American Association of Individual Investors / AAII）的數據，在4月底時，認為股市將在未來六個月內下跌的投資者比例達到了2009年3月5日以來的最高水平。

前景不明之下，手握現金看似成為唯一避風港。彭博美元即期匯率指數本月表現超越了所有其他資產類別，股債重挫之際，該指數本月漲0.6%。過去五周，資金流入追蹤美國國庫券的交易所交易基金（ETF）的規模亦創2020年以來最大。

種種跡象都顯示，散戶現時一心「求穩」及「保本」，對美聯儲在不令經濟陷入衰退之前提下，控制40年來最高通脹的能力缺乏信心。通脹高企、股票與商品市場大幅波動、俄烏戰火等，均屬圍繞市場的風險。另外，疫情持續困擾全球，加上供應鏈尚未回復正常，對企業維持盈利能力可謂百上加斤。

而企業利潤率的大幅下跌或利率的意外大幅上升，也可能削弱一些企業的償債能力。筆者雖然有信心股市在短期內突破，但刻下散戶不應藥石亂投，看到股份跌得勁就「撈底」。

在股市大動盪之下，散戶亦非無事可做，沽空股票就是選擇之一。有追看本專欄的讀者應該知道，筆者一直沽空特斯拉（美：TSLA）股票，近來公司創辦人馬斯克（Elon Musk）在收購推特（Twitter）一事上，其價格評估是極度不合理，加上特斯拉一半以上估值是屬其所講述的「美好故事」，與汽車製造業務無關，故集資收購這家社交媒體平台無疑讓特斯拉面對的風險增加。

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