【投資策略】瑞士百達黃思遠：仍看好美國市場

瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理黃思遠發表評論指，各國央行實行的緊縮政策及其收緊速度將繼續影響全球市場，不過影響經濟的關鍵因素並非利率水平，而是貨幣供應的增長和經濟基本面。

他們的投資策略看好美國資產，主要有幾方面因素：美國具能源和糧食供應獨立性，加上其成熟的資本市場、優質的企業和強勁的家庭消費支出，以及在技術、創新和創造力方面的領先地位，令美國企業幾乎在各個板塊都具備競爭力。

詳細原因如下：

1. 美國製造業正處於復興階段。面對供應鏈危機，美國的領先電動汽車企業仍能保持其生產相對不受影響。

2. 美國擁有一批頂尖的石油和天然氣公司，而且聯邦政府能增加土地上進行油氣鑽探的租賃。

3. 美國消費實力強大，勞動力市場同樣強勁。旅遊和娛樂是推動消費支出增長的關鍵板塊，而消費支出正從商品轉向服務。

4. 當前美國企業的財務報表顯示市場供不應求。由於供應受限，領先設備製造商本季的表現可能不如預期，但考慮到需求強勁，第二季的市場可見度有所提升，對2023至2025年的前景預測也有所上調。

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黃思遠指，擁有定價權的優質股票是應對通脹的最佳投資選擇，並看好由優質或有力抵禦經濟衰退的資產所組成的槓鈴式配置策略，以及經濟重啟主題。

目前，該行已將更多投資敞口轉向澳洲和紐西蘭，在這些地區可尋找大宗商品、房地產、經濟重啟敞口。對於長期主題，該行仍相信以半導體行業作為主題和板塊能夠帶來回報。

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