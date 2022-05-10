烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重

俄烏戰爭爆發後，歐盟對接納烏克蘭成為其中一員的態度大變，觀乎歐洲政客的發言，對烏克蘭的支持溢於言表，予人願特事特辦的感覺，烏克蘭入歐盟看似勢在必行，惟法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的最新言論，打破了幻想。

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