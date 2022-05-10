烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 國際 22:52 2022/05/10 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發後，歐盟對接納烏克蘭成為其中一員的態度大變，觀乎歐洲政客的發言，對烏克蘭的支持溢於言表，予人願特事特辦的感覺，烏克蘭入歐盟看似勢在必行，惟法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的最新言論，打破了幻想。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 2022/05/06 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 你可能感興趣 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 21:46 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 21:16 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 21:47 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 最新專欄文章 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 今日 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 國金札記 - 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 2022/05/06 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 國金札記 - 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 2022/05/05 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 政治 地緣政治 東歐 經濟 戰爭 馬克龍 匈牙利 斯洛伐克 歐洲 歐盟