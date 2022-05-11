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特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮

李家超聚焦政府治理能力 上場即強化

名家專區 2022/05/11

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首任特首董建華時代，其特首辦公室人丁單薄；到曾蔭權上場，特首辦即擴充，人強馬壯。但特首林鄭月娥上台後，特首辦大收縮，連御用智囊中央政策組都解散了。難怪剛當選的李家超，表明要強化日後的特首辦。

李家超政綱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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