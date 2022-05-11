特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 李家超聚焦政府治理能力 上場即強化 名家專區 2022/05/11 分享： 分享： 首任特首董建華時代，其特首辦公室人丁單薄；到曾蔭權上場，特首辦即擴充，人強馬壯。但特首林鄭月娥上台後，特首辦大收縮，連御用智囊中央政策組都解散了。難怪剛當選的李家超，表明要強化日後的特首辦。 李家超政綱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 候任特首辦：全速推進架構重組 今日 候任特首辦：全速推進架構重組 你可能感興趣 候任特首辦：全速推進架構重組 今日 01:00 候任特首辦：全速推進架構重組 最新專欄文章 有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局 2022/05/10 開設副司長 牽動下屆新班子布局 有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 2022/05/09 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 有政戲 - 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 2022/05/06 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 有政戲 - 候任特首辦4任務 首要組新班子 2022/05/04 候任特首辦4任務 首要組新班子 有政戲 - 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 2022/05/03 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 傅流螢 特首辦 李家超 林鄭月娥 立法會 逃犯條例 董建華 曾蔭權 中央政策組 政治