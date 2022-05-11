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人口增長放緩 關注移至中部

名家專區 2022/05/11

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中國經濟界連日在等吉林省公布人口數據，因為內地30個省級地方，都已陸續公布地方人口最新數據。但最新有說法，不用等吉林了，因為現在按最新數據，新關注點由原本長期人口增長放緩的東北，移至對中國新發展舉足輕

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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