人口增長放緩 關注移至中部

中國經濟界連日在等吉林省公布人口數據，因為內地30個省級地方，都已陸續公布地方人口最新數據。但最新有說法，不用等吉林了，因為現在按最新數據，新關注點由原本長期人口增長放緩的東北，移至對中國新發展舉足輕

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