人口增長放緩 關注移至中部 名家專區 2022/05/11 分享： 分享： 中國經濟界連日在等吉林省公布人口數據，因為內地30個省級地方，都已陸續公布地方人口最新數據。但最新有說法，不用等吉林了，因為現在按最新數據，新關注點由原本長期人口增長放緩的東北，移至對中國新發展舉足輕 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 穩就業 解難題 聚焦勞動密集企業 2022/05/10 穩就業 解難題 聚焦勞動密集企業 國情知聞 - 經濟新變局 當務之急「保單穩鏈」 2022/05/09 經濟新變局 當務之急「保單穩鏈」 國情知聞 - 地方經濟新賽道 比拼工業投資 2022/05/07 地方經濟新賽道 比拼工業投資 國情知聞 - 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 2022/05/06 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 國情知聞 - 統一思想 放鬆房策 2022/05/05 統一思想 放鬆房策 疫情 中國 上海 人口 重慶 遼寧 河南省 吉林省 湖南省 中部其他