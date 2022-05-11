馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 名家專區 2022/05/11 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發後，歐盟對接納烏克蘭成為其中一員，態度大變，觀乎歐洲政客的發言，對烏克蘭的支持態度溢於言表，予人願特事特辦的感覺。烏克蘭入歐盟看似勢在必行，惟法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 2022/05/10 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 2022/05/10 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 國金札記 - 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 2022/05/06 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 經濟 政治 歐洲 GDP 俄羅斯 歐盟 烏克蘭 戰爭 馬克龍 瑞典