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馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛

名家專區 2022/05/11

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俄烏戰爭爆發後，歐盟對接納烏克蘭成為其中一員，態度大變，觀乎歐洲政客的發言，對烏克蘭的支持態度溢於言表，予人願特事特辦的感覺。烏克蘭入歐盟看似勢在必行，惟法國總統馬克龍（Emmanuel Macron

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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