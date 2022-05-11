【板塊贏家】穩增長高景氣   吼福耀玻璃馬鋼  

內地未來或有更多穩增長相關的政策出台，究竟行業板塊配置上，有甚麼值得關注呢？光大證券就建議關注相對高景氣方向，其中建議關注傳統基建方向的建築、建材、銀行、地產等行業，以及新基建方向的風電、光伏等行業，其中推介福耀玻璃 （03606） （滬︰600660）和馬鋼 （00323） （滬︰600808）等股份。

疫情緩和有助緩解市場悲觀情緒︰經濟及盈利壓力下，未來市場仍有一定壓力，但積極因素的增加有望「穩住」市場。當前國內經濟和A股盈利仍有一定壓力，未來市場仍有震盪承壓的可能。但一方面，本輪疫情拐點或已出現，近期上海單日新增病例及無症狀感染者合計數已有所下降，疫情的緩和也有助於緩解市場的悲觀情緒。

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