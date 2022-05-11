  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5月精選股】穩增長高景氣   吼福耀玻璃 馬鋼  

研究報告 10:44 2022/05/11

分享：

分享：

內地未來或有更多穩增長相關的政策出台，究竟行業板塊配置上，有甚麼值得關注呢？光大證券就建議關注相對高景氣方向，其中建議關注傳統基建方向的建築、建材、銀行、地產等行業，以及新基建方向的風電、光伏等行業，其中推介福耀玻璃 （03606） （滬︰600660）和馬鋼 （00323） （滬︰600808）等股份。  

疫情緩和有助緩解市場悲觀情緒︰經濟及盈利壓力下，未來市場仍有一定壓力，但積極因素的增加有望「穩住」市場。當前國內經濟和A股盈利仍有一定壓力，未來市場仍有震盪承壓的可能。但一方面，本輪疫情拐點或已出現，近期上海單日新增病例及無症狀感染者合計數已有所下降，疫情的緩和也有助於緩解市場的悲觀情緒。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新書預告︰繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【人民幣貶值】認清受惠受累股 勿站錯邊
今日
【人民幣貶值】認清受惠受累股 勿站錯邊
【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第四版）
2022/05/10
【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第四版）
【撈政策底】內房轉捩點至 滙豐嚴選國企內房
2022/05/10
【撈政策底】內房轉捩點至 滙豐嚴選國企內房
【抗通脹系列】黃金 金股 黃金ETF買得過嗎？
2022/05/07
【抗通脹系列】黃金 金股 黃金ETF買得過嗎？
【加息縮表】股市先升後跌 光銀國際林樵基談劇烈震盪源頭
2022/05/07
【加息縮表】股市先升後跌 光銀國際林樵基談劇烈震盪源頭
投資推介 宏觀分析 大行報告 個股分析 福耀玻璃（03606） 馬鞍山鋼鐵（00323） 市場動向 港股 降準 指數

上一篇文章

【人民幣貶值】認清受惠受累股 勿站錯邊

下一篇文章

【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版