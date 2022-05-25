【名家增減持】冠君產業信託遭主席羅嘉瑞減持 全日低收近2%（一文看清不斷更新）

有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）首季作出多項部署，橋水13F文件披露，該基金於首季建倉股神巴菲特旗艦巴郡（美：BRK.A）及阿里巴巴ADS（美：BABA），還涉及可口可樂（美：KO）、沃爾瑪（美：WMT）、百事（美：PEP）等消費股，另外亦建倉建築礦業設備商Caterpillar（美：CAT）、南方銅（美：SCCO）和 Airbnb（美：ABNB）。

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