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【名家增減持】康聖環球獲主席黃士昂增持 半日仍低收（一文看清不斷更新）

財金猛人追蹤 12:32 2022/05/25

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有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）首季作出多項部署，橋水13F文件披露，該基金於首季建倉股神巴菲特旗艦巴郡（美：BRK.A）及阿里巴巴ADS（美：BABA），還涉及可口可樂（美：KO）、沃爾瑪（美：WMT）、百事（美：PEP）等消費股，另外亦建倉建築礦業設備商Caterpillar（美：CAT）、南方銅（美：SCCO）和 Airbnb（美：ABNB）。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家增減持

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