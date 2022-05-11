  • 25°C
香港時間 : 2022511日 (週三) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼

研究報告 16:03 2022/05/11

分享：

分享：

內地多個城市針對疫情的封控措施持續，包括上海等地。市場關注封控措施對生產及經濟的影響。大行瑞銀的報告指出，料封控措施對內地第2季經濟構成較大打擊，仍然預期下半年內地股市和經濟將反彈。

3月以來，內地疫情升温，多個城市加大力度防控疫情。各地封區等措施，令消費受拖累最大。3月中國社會消費品零售總額較上年同期下降3.5%，為2020年初以來的最低。由於物流中斷，網上銷售也受到影響。

瑞銀指出，政策上反映內地當局堅持動態清零政策的決心，預計這一政策將在今年餘下時間保持不變。

對於預期未來的政策，瑞銀指出，當局還需加快加大政策支持力度以應對經濟下行壓力。該行期的基準情景是，政策將做出快速而有力的回應。

預期政策1：再降準1至2次

在貨幣政策方面，預計今年內還會下調存款準備金率1至2次，下調中期借貸便利（MLF）利率10至20個基點，並進一步提供再貸款以及信貸寬鬆等舉措。瑞銀又認為還需推出更多刺激措施（比如促進消費、鬆綁樓市政策）來緩和經濟面臨的挑戰。

    點擊圖片放大
    +2

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、豐、領展、中移動的追沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

 

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

港股可以撈低了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版）
2022/05/10
港股可以撈低了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版）
【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版）
2022/05/06
【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版）
【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版）
2022/05/06
【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版）
【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版）
2022/05/04
【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版）
【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資
2022/04/29
【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資
經濟數據表現 宏觀分析 大行報告 降準 疫情 財政政策 貨幣政策 經濟 股票 GDP

上一篇文章

【5月精選股】穩增長高景氣 吼福耀玻璃 馬鋼（第二版）

下一篇文章

【人民幣貶值】認清受惠受累股 勿站錯邊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版