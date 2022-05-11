【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼

內地多個城市針對疫情的封控措施持續，包括上海等地。市場關注封控措施對生產及經濟的影響。大行瑞銀的報告指出，料封控措施對內地第2季經濟構成較大打擊，仍然預期下半年內地股市和經濟將反彈。

3月以來，內地疫情升温，多個城市加大力度防控疫情。各地封區等措施，令消費受拖累最大。3月中國社會消費品零售總額較上年同期下降3.5%，為2020年初以來的最低。由於物流中斷，網上銷售也受到影響。

瑞銀指出，政策上反映內地當局堅持動態清零政策的決心，預計這一政策將在今年餘下時間保持不變。

對於預期未來的政策，瑞銀指出，當局還需加快加大政策支持力度以應對經濟下行壓力。該行期的基準情景是，政策將做出快速而有力的回應。

預期政策1：再降準1至2次

在貨幣政策方面，預計今年內還會下調存款準備金率1至2次，下調中期借貸便利（MLF）利率10至20個基點，並進一步提供再貸款以及信貸寬鬆等舉措。瑞銀又認為還需推出更多刺激措施（比如促進消費、鬆綁樓市政策）來緩和經濟面臨的挑戰。

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