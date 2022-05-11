【疫市策略】內地勢加碼穩經濟 如何搭政策順風車？ 研究報告 11:19 2022/05/11 分享： 分享： 內地多個城市針對疫情的封控措施持續，包括上海等地。市場關注封控措施對生產及經濟的影響。大行瑞銀的報告指出，料封控措施對內地第2季經濟構成較大打擊，仍然預期下半年內地股市和經濟將反彈。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 港股可以撈低了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 2022/05/10 港股可以撈低了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版） 2022/05/06 【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版） 【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版） 2022/05/06 【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版） 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版） 2022/05/04 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版） 【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資 2022/04/29 【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資 經濟數據表現 宏觀分析 大行報告 降準 疫情 財政政策 貨幣政策 經濟 股票 GDP