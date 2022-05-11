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【疫市策略】內地勢加碼穩經濟 如何搭政策順風車？

研究報告 11:19 2022/05/11

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內地多個城市針對疫情的封控措施持續，包括上海等地。市場關注封控措施對生產及經濟的影響。大行瑞銀的報告指出，料封控措施對內地第2季經濟構成較大打擊，仍然預期下半年內地股市和經濟將反彈。

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欄名 : 大行有路捉

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