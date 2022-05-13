【抖音IPO】快手創上市新低後急彈 抖音傳放慢上市連日挾升（第三版）

內地短視頻一哥抖音及TikTok母企字節跳動，來港上市部署入直路。繼早前內媒發現字節跳動旗下多家主要公司均改名為「抖音」外，最新傳出高盛獲聘為上市主承銷商。消息拖累抖音主要競爭對手快手 （01024） 股價昨本周二創上市新低後連日急彈，3個交易日反彈最多逾兩成半。

快手股價創新低後急彈，相信部份由於市場消息透露鑑於當下市況沉寂，字節跳動並不急於短期內上市，估計最快今年底或明年初安排上市。搶散快手投資者基礎的威脅或延後，快手即挾淡引發冚倉盤湧現。字節跳動稍後摘機上市如獲市場受落，成功爭取高估值上市的話，對估值低殘的快手股價相信亦有一定提振作用。

快手股價今再勁升逾8%，以接近全日高位67.8元元收市，相對周二低位53.15元，3個交易日返彈逾27%。快手周二錄約4.7億元沽空成交，為逾1個月最高，沽空比率逾兩成。

主導快手股價急跌驟升的，主要是內地短視頻頭號勁敵抖音母企上市部署的消息。字節跳動擁有抖音、今日頭條、飛書、西瓜視頻主要短視頻平台，內媒報導旗下多家公司近日改名為「抖音」，當中包括字節跳動（香港）亦已改名抖音集團（香港）。市場相信與準備赴港上市有關，昨即傳出聘任高盛為IPO主承銷商的消息，一度令投資界以為字節跳動上市計劃如箭在絃。

其後市場再傳出消息，鑑於當下市況低迷，相信不大可能展開大型IPO集資行動，估計最快或待今年底或明年初才成事，消息相信是支持快手股價今早急彈的關鍵。

字節跳動IPO潛在規模有多大? 胡潤去年底最新公布的2021年全球獨角獸榜可找到答案......

此為付費文章，只顯示部份內容，詳見組圖︰

▼ 點擊圖片放大 +2

繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...