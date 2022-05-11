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【通脹黑手】誰綁架了我的錢包

研究報告 12:35 2022/05/11

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作為小市民，只知物價飛升，便宜商品有勢一去不復還，麵包、蔬果、糧油……無不在綁架錢包，有說天氣累事，有說幣策後遺症，有說普京挑動……本篇除了要抽出幕後「黑手」，更會為大家預示這百物騰貴的趨勢，以及有否對冲物價的方法。

滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁

  • 黑手一：天氣惹的禍

本輪農產品漲價起，拉長時間線來看，本輪食品價格的上漲實際可以回溯到2020年二季度，海通證券認為短期農產品供給，最重要的變量是天氣。

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據國家氣候中心指出，在上一次拉尼娜（La Nina）事件結束後（2020年8月到2021年4月），通常致美國西南部和南美洲地區變得異常乾燥，如正值農作物的生長期，美國、阿根廷和巴西種植區的嚴重干旱容易造成大豆、玉米等作物減產。海通證券認為氣候現象的發生，容易導致市場情緒發生較大波動，推動價格明顯上行。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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