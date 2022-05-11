【通脹黑手】誰綁架了我的錢包（第二版）

作為小市民，只知物價飛升，便宜商品有勢一去不復還，麵包、蔬果、糧油……無不在綁架錢包，有說天氣累事，有說幣策後遺症，有說普京挑動……本篇除了要抽出幕後「黑手」，更會為大家預示這百物騰貴的趨勢，以及有否對冲物價的方法。

滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁】

黑手一：天氣惹的禍

本輪農產品漲價起，拉長時間線來看，本輪食品價格的上漲實際可以回溯到2020年二季度，海通證券認為短期農產品供給，最重要的變量是天氣。

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據國家氣候中心指出，在上一次拉尼娜（La Nina）事件結束後（2020年8月到2021年4月），通常致美國西南部和南美洲地區變得異常乾燥，如正值農作物的生長期，美國、阿根廷和巴西種植區的嚴重干旱容易造成大豆、玉米等作物減產。海通證券認為氣候現象的發生，容易導致市場情緒發生較大波動，推動價格明顯上行。

2020年以來發生的「雙峰拉尼娜」（Double-Dip La Nina）同樣是本輪農產品價格上漲的重要動力。直至2021年秋季，赤道中東太平洋海温，再次進入拉尼娜狀態，並且在2022年1月正式形成一次弱的拉尼娜事件。

在氣候因素影響下，多種糧食普遍面臨供給下調、庫存偏低，去年四季度農產品價格就重新開始了上行趨勢。

黑手二：環環相扣 累叠累

食用油價推升食品價

事實上，俄羅斯和烏克蘭在多種農作物供給佔據「舉足輕重」的地位。穀物方面，兩國的小麥、大麥年出口總量佔全世界的四分之一；食用油方面，俄烏葵花籽油出口佔全球60%以上。

葵花籽油作為4大油脂之一，若俄烏葵花籽油供給出現中斷。因此，在替代效應下，豆油和棕櫚油需求明顯增長，植物油價格也出現全面的上漲，尤其是兼具食用油和工業用油屬性的棕櫚油，最高漲幅在30%左右。

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