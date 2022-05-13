小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 國際 16:05 2022/05/13 分享： 分享： 菲律賓總統大選塵埃落定，已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝選。小馬可斯於競選期間，不斷喚起民眾對他父親的回憶，令人好奇為何屢被外界批評的馬可斯，至今仍廣受菲律賓民眾歡迎。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 小馬可斯宣布勝選 當選菲律賓總統迎通脹挑戰（第二版） 2022/05/11 小馬可斯宣布勝選 當選菲律賓總統迎通脹挑戰（第二版） 小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 2022/05/10 小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版） 2022/05/09 菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版） 菲律賓總統大選在即 前獨裁者之子料壓倒性取勝 2022/05/08 菲律賓總統大選在即 前獨裁者之子料壓倒性取勝 油價急升增生產成本 菲律賓官員提議4天工作周 2022/03/16 油價急升增生產成本 菲律賓官員提議4天工作周 你可能感興趣 小馬可斯宣布勝選 當選菲律賓總統迎通脹挑戰（第二版） 23:10 2022/05/11 小馬可斯宣布勝選 當選菲律賓總統迎通脹挑戰（第二版） 小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 12:19 2022/05/10 小馬可斯票數多對手逾倍 篤定當選菲律賓總統 菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版） 17:38 2022/05/09 菲律賓總統大選開始投票 南部票站爆槍擊釀3死（第二版） 最新專欄文章 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 2022/05/07 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 2022/05/06 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 2022/04/30 移民問題困擾歐洲 右翼浪潮循環不息 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/23 當年蘇聯與納粹鬥爭 受害者豈止烏克蘭 人權 內政 經濟 外交 選舉 菲律賓 總統大選 美國 中國 杜特爾特