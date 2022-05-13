小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」

菲律賓總統大選塵埃落定，已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝選。小馬可斯於競選期間，不斷喚起民眾對他父親的回憶，令人好奇為何屢被外界批評的馬可斯，至今仍廣受菲律賓民眾歡迎。

...