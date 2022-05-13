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小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」

國際 16:05 2022/05/13

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菲律賓總統大選塵埃落定，已故獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）之子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）宣布勝選。小馬可斯於競選期間，不斷喚起民眾對他父親的回憶，令人好奇為何屢被外界批評的馬可斯，至今仍廣受菲律賓民眾歡迎。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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