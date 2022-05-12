【收息召集】最高20厘息 15隻高息股一周內除淨名單

15隻高息股將於未來一周除淨，股息率逾10厘的有5隻，股息率最高20.7厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！

專訪滙豐劉紹文 五窮月精選收息板塊！【下一頁】

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中國三江精細化工 （02198） 派末期息0.06港元，連計已派中期息0.125港元，全年共派0.185港元，少派息56%，股息率12.9厘，將於5月19日除淨。

中國三江精細化工2021年每股盈利跌66%，派息比率為48%，較2020年的38%增加。

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