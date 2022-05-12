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【收息召集】最高20厘息 15隻高息股一周內除淨名單

研究報告 11:50 2022/05/12

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15隻高息股將於未來一周除淨，股息率逾10厘的有5隻，股息率最高20.7厘（見附表），「收息一族」記低以下日子！

專訪滙豐劉紹文 五窮月精選收息板塊！【下一頁

    點擊圖片放大

中國三江精細化工 （02198） 派末期息0.06港元，連計已派中期息0.125港元，全年共派0.185港元，少派息56%，股息率12.9厘，將於5月19日除淨。

中國三江精細化工2021年每股盈利跌66%，派息比率為48%，較2020年的38%增加。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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