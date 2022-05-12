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巨企IPO盛宴 港交所吃不消

名家專區 2022/05/12

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內地短視頻一哥抖音及TikTok母企字節跳動，來港上市部署入直路。繼早前內媒發現字節跳動旗下多家主要公司均改名為「抖音」，料為來港上市作準備後，最新傳出聘用高盛出任IPO主承銷商。

字節跳動作為全球估值

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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