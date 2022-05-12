巨企IPO盛宴 港交所吃不消 名家專區 2022/05/12 分享： 分享： 內地短視頻一哥抖音及TikTok母企字節跳動，來港上市部署入直路。繼早前內媒發現字節跳動旗下多家主要公司均改名為「抖音」，料為來港上市作準備後，最新傳出聘用高盛出任IPO主承銷商。 字節跳動作為全球估值 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 2022/05/11 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 透視中港美 - 人幣續尋底 股市添波瀾 2022/05/10 人幣續尋底 股市添波瀾 透視中港美 - 英央務實示警 通脹難軟着陸 2022/05/07 英央務實示警 通脹難軟着陸 透視中港美 - 加息仍審慎 縮表待消化 2022/05/06 加息仍審慎 縮表待消化 透視中港美 - 科企內綫股東 套現震散信心 2022/05/05 科企內綫股東 套現震散信心 香港交易所（00388） 字節跳動 恒生指數 港股 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 工商銀行（01398） 理想汽車—W（02015） 美團－W（03690） 蔚來－SW（09866）