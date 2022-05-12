ETF申購熱烈 A股可以看好

內地股市過去八個交易日錄得7枝陽燭，顯示走勢有轉強迹象，尤其中央政治局提出積極引入長期投資者，更刺激內地股市造好，由於上證綜合指數估值已跌至近幾年低位，預測市盈率（PE）只有10倍，內地股票型ETF淨

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