ETF申購熱烈 A股可以看好 名家專區 2022/05/12 分享： 分享： 內地股市過去八個交易日錄得7枝陽燭，顯示走勢有轉強迹象，尤其中央政治局提出積極引入長期投資者，更刺激內地股市造好，由於上證綜合指數估值已跌至近幾年低位，預測市盈率（PE）只有10倍，內地股票型ETF淨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 2022/05/11 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 中字股實力談 - 中燃復增長 國策重潔能 2022/05/11 中燃復增長 國策重潔能 中字股實力談 - 【長綫勢危】恒指長綫或下試一萬八（第四版） 2022/05/10 【長綫勢危】恒指長綫或下試一萬八（第四版） 中字股實力談 - 皖通深高速 息高估值平 2022/05/07 皖通深高速 息高估值平 中字股實力談 - 網易增長點：遊戲出海熱 2022/05/06 網易增長點：遊戲出海熱 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 滬深300指數 深圳證券交易所成份股價指數 ETF 人民幣 關稅 市盈率 股票 美元