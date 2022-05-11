新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 國際 22:40 2022/05/11 分享： 分享： 新西蘭全面重開邊境，只是該國整套入境改革計劃的一部分，更重要一環是設立「綠色名單」，為當地難以找到合適人手的行業吸納海外人才。總理阿德恩（Jacinda Ardern）顯然希望，全力追回過去兩年多因嚴格封關防疫所失去的時間，並為明年大選打穩勝出連任的基礎。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 今日 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 你可能感興趣 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 今日 19:19 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 21:46 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 21:16 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 最新專欄文章 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 今日 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 國金札記 - 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 今日 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 2022/05/10 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 移民 疫情 就業 簽證 新西蘭 阿德恩 出入境管制