清零常態化 核酸新產業

衝擊一綫城市的Omicron疫情已經進入掃尾階段，「清零」政策也進入長期化趨勢，對於如何防範上海式防疫災難重現，決策層開出了「常態化核酸」的藥方，也帶動疫後重建出現一個全新產業鏈。

15分鐘採樣圈 涉

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