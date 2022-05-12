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清零常態化 核酸新產業

名家專區 2022/05/12

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衝擊一綫城市的Omicron疫情已經進入掃尾階段，「清零」政策也進入長期化趨勢，對於如何防範上海式防疫災難重現，決策層開出了「常態化核酸」的藥方，也帶動疫後重建出現一個全新產業鏈。

15分鐘採樣圈 涉

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

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