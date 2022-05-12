清零常態化 核酸新產業 名家專區 2022/05/12 分享： 分享： 衝擊一綫城市的Omicron疫情已經進入掃尾階段，「清零」政策也進入長期化趨勢，對於如何防範上海式防疫災難重現，決策層開出了「常態化核酸」的藥方，也帶動疫後重建出現一個全新產業鏈。 15分鐘採樣圈 涉 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 人口增長放緩 關注移至中部 2022/05/11 人口增長放緩 關注移至中部 國情知聞 - 穩就業 解難題 聚焦勞動密集企業 2022/05/10 穩就業 解難題 聚焦勞動密集企業 國情知聞 - 經濟新變局 當務之急「保單穩鏈」 2022/05/09 經濟新變局 當務之急「保單穩鏈」 國情知聞 - 地方經濟新賽道 比拼工業投資 2022/05/07 地方經濟新賽道 比拼工業投資 國情知聞 - 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 2022/05/06 救市合奏開啟 V型反彈可期？ 新冠肺炎疫情 疫情 上海 北京 中國國務院 商舖