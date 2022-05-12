新西蘭走出疫情 入境改革搶精英

新西蘭全面重開邊境，只是該國整套入境改革計劃的一部分，更重要一環是設立「綠色名單」，為當地難以找到合適人手的行業吸納海外人才。總理阿德恩（Jacinda Ardern）顯然希望，全力追回過去兩年多因嚴

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