新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 名家專區 2022/05/12 分享： 分享： 新西蘭全面重開邊境，只是該國整套入境改革計劃的一部分，更重要一環是設立「綠色名單」，為當地難以找到合適人手的行業吸納海外人才。總理阿德恩（Jacinda Ardern）顯然希望，全力追回過去兩年多因嚴 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 2022/05/11 新西蘭走出疫情 入境改制搶精英 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 2022/05/11 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 國金札記 - 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 2022/05/11 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 2022/05/10 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 疫情 中國 經濟 新冠肺炎 肺炎 英國 日本 行業 酒店 就業