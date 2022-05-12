  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 01:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新西蘭走出疫情 入境改革搶精英

名家專區 2022/05/12

分享：

分享：

新西蘭全面重開邊境，只是該國整套入境改革計劃的一部分，更重要一環是設立「綠色名單」，為當地難以找到合適人手的行業吸納海外人才。總理阿德恩（Jacinda Ardern）顯然希望，全力追回過去兩年多因嚴

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

新西蘭走出疫情 入境改制搶精英
2022/05/11
新西蘭走出疫情 入境改制搶精英
烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重
2022/05/11
烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重
國金札記 - 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛
2022/05/11
馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛
國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？
2022/05/10
倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？
撤對華關稅 美國通脹也難退燒
2022/05/09
撤對華關稅 美國通脹也難退燒
疫情 中國 經濟 新冠肺炎 肺炎 英國 日本 行業 酒店 就業

上一篇文章

新班子必答 「百日可交甚麼成績？」

下一篇文章

清零常態化 核酸新產業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版