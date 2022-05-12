特首當選人李家超正忙於組班，連續兩日未有公開活動。與李家超相熟的政圈中人表示，李家超注重結果，有心見工者，必須想好一條必答題，即「上任百日，可交出甚麼成績？」

管治資歷較淺 料任副局政助

消息人士指出，司

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