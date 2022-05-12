新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 七一開局有否副司長 視乎人事安排 名家專區 2022/05/12 分享： 分享： 特首當選人李家超正忙於組班，連續兩日未有公開活動。與李家超相熟的政圈中人表示，李家超注重結果，有心見工者，必須想好一條必答題，即「上任百日，可交出甚麼成績？」 管治資歷較淺 料任副局政助 消息人士指出，司 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 2022/05/11 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局 2022/05/10 開設副司長 牽動下屆新班子布局 有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 2022/05/09 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 有政戲 - 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 2022/05/06 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 有政戲 - 候任特首辦4任務 首要組新班子 2022/05/04 候任特首辦4任務 首要組新班子 李家超 鄧炳強