  • 25°C
香港時間 : 2022513日 (週五) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油股天下】沙持阿美市值超蘋果非曇花一現 中海油高息墊底續追升（第二版）

財金 10:00 2022/05/13

分享：

分享：

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）股價連日上試新高後高位稍回，惟美聯儲急加息憂慮震散高估值科技股投資信心，龍頭科技股蘋果（美：APPL）股價連日下滑，此消彼長下沙特阿美市值連日超越蘋果，初步坐穩縮全球最高市值企業寶座。

高油價年代，沙特阿美市值稱霸全球，中資油股今早股價亦不甘後人。相對沙特阿美近日股價屢創新高，中資油股表現明顯大落後，當中以石油斟探開探為業務的中海油 （00883） ，業務結構與沙特阿美最接近，追升潛力亦最大。加上約11厘特別股息當前，未來3年包底派息約6.5厘，屬進可攻、退可守之選。

沙特阿拉伯上市的沙特阿美周四收市價計市值折合約為2.38萬億美元；反觀蘋果股價連日尋底，市值跌至約2.31萬億美元，連續第二個交易日低於沙特阿美。

沙特阿美2021年報披露，陸上產油成本低至每桶約3美元，現油價計毛利達30倍以上，產油利潤更騰掘金；相對之下，中海油海上鑽油成本雖較高，今年首季......

    點擊圖片放大
    +4
    +3

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【中移動股價】中移動連日下試50元關 10厘超高息誘散戶築血肉長城（第二版）
2022/05/12
【中移動股價】中移動連日下試50元關 10厘超高息誘散戶築血肉長城（第二版）
【抖音IPO】快手創上市新低後急彈 抖音傳放慢上市即挾淡（第二版）
2022/05/11
【抖音IPO】快手創上市新低後急彈 抖音傳放慢上市即挾淡（第二版）
【中概股退市危機】十大重磅中概股盡入擬除牌羅網 SEC為何對阿里網開一面?（第二版）
2022/05/10
【中概股退市危機】十大重磅中概股盡入擬除牌羅網 SEC為何對阿里網開一面?（第二版）
【股滙震盪】美元突破104關再創廿年高 人幣失6.7關上證試穿3000點（第二版）
2022/05/09
【股滙震盪】美元突破104關再創廿年高 人幣失6.7關上證試穿3000點（第二版）
【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 蔚來小鵬挫逾一成（第二版）
2022/05/06
【中概股退市危機】中概股近半已入美股除牌名單 蔚來小鵬挫逾一成（第二版）
技術分析 港股 貨幣政策 美股 石油 經濟 派息比率 每股派息 港元 沙特阿拉伯

下一篇文章

如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版