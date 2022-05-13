【油股天下】沙持阿美市值超蘋果非曇花一現 中海油高息墊底續追升（第二版）

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沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）股價連日上試新高後高位稍回，惟美聯儲急加息憂慮震散高估值科技股投資信心，龍頭科技股蘋果（美：APPL）股價連日下滑，此消彼長下沙特阿美市值連日超越蘋果，初步坐穩縮全球最高市值企業寶座。
高油價年代，沙特阿美市值稱霸全球，中資油股今早股價亦不甘後人。相對沙特阿美近日股價屢創新高，中資油股表現明顯大落後，當中以石油斟探開探為業務的中海油 （00883） ，業務結構與沙特阿美最接近，追升潛力亦最大。加上約11厘特別股息當前，未來3年包底派息約6.5厘，屬進可攻、退可守之選。
沙特阿拉伯上市的沙特阿美周四收市價計市值折合約為2.38萬億美元；反觀蘋果股價連日尋底，市值跌至約2.31萬億美元，連續第二個交易日低於沙特阿美。
沙特阿美2021年報披露，陸上產油成本低至每桶約3美元，現油價計毛利達30倍以上，產油利潤更騰掘金；相對之下，中海油海上鑽油成本雖較高，今年首季......
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撰文 : 劉德斌
欄名 : 大市拆局