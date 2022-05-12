【油股天下】沙持阿美超越蘋果市值稱霸全球 中海油追升底子厚（第二版）

美國4月CPI通脹續企40年高位較預期高，投資界憂慮美聯儲或被迫加快加息步伐遏通脹，高估值科技股首當其衝再大跌，當中蘋果（美：APPL）收跌逾5%，市值縮水失全球最高市值公司寶座。高位油催升下，沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美沙特阿美（Saudi Aramco）股價連日上試新高，取代蘋果全球一哥地位。

高油價年代，沙特阿美市值稱霸全球，中資油股今早股價亦不甘後人。相對沙特阿美近日股價屢創新高，中資油股表現明顯大落後，當中以石油斟探開探為業務的中海油（00883），業務結構與沙特阿美最接近，追升潛力亦最大。加上約11厘特別股息當前，未來3年包底派息約6.5厘，屬進可攻、退可守之選。

沙特阿美市值高踞全球榜首，關鍵自然是油價高企不下。布蘭特期貨今年3月衝上130美元後，絶大部份時間高企在逾100美元高水平，油價盈利能力自然水漲船高。

沙特阿美2021年報披露，陸上產油成本低至每桶約3美元，現油價計毛利達30倍以上，產油利潤更騰掘金；相對之下，中海油海上鑽油成本雖較高，今年首季......

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