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息口極低變偏低   樓價可企穩

名家專區 12:30 2022/05/12

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美國上周宣布加息0.5厘，不少人認為此舉或會拖累本港樓價發展，惟相信加息對本港準買家及業主只會構成短期的心理影響，估計對樓價的負面影響稍微，樓價依然可以企穩。

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欄名 : 樓市分析

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