息口極低變偏低 樓價可企穩 名家專區 12:30 2022/05/12 分享： 分享： 美國上周宣布加息0.5厘，不少人認為此舉或會拖累本港樓價發展，惟相信加息對本港準買家及業主只會構成短期的心理影響，估計對樓價的負面影響稍微，樓價依然可以企穩。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 加息下 「茂波PLAN」風險增 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 發展商趕加息前賣樓 2022/04/29 發展商趕加息前賣樓 你可能感興趣 加息下 「茂波PLAN」風險增 21:25 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 發展商趕加息前賣樓 21:23 2022/04/29 發展商趕加息前賣樓 最新專欄文章 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 2022/04/26 屯門官地流標收場 「限呎」惹的禍？ 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 2022/04/20 零售市道走向復常 空置商舖需時消化 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 用途相對靈活 工廈成外資新寵 2022/04/09 用途相對靈活 工廈成外資新寵 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 2022/04/01 香港人口負增長 對樓價衝擊多大？ 香港物業 樓價 CCL 加息 美國聯儲局 發展商