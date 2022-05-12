【大戶追蹤】李斌領蔚來轉戰新加坡股價照破底 大摩倉位單月縮9成

遠渡重洋在美上市的中概股近年成為中美角力的主要磨心，驅使多隻中概股回到港股上市，然而單單開闢港股戰線似乎未能穩住投資者信心。新近被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」的蔚來 （09866） （美：NIO），董事長李斌再出招，繼3月來港第二上市後，5月20日亦將到新加坡第二上市。不過蔚來股價持續插水，今早更創上市新低，翻查聯交所資料，大摩的蔚來倉位按月大降超過9成，大戶睇淡似乎非單因退市憂慮。

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