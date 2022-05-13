【中藥股揀選】醫藥消費 中藥更有看頭

自新冠疫情後，中藥擔當了重要的抗疫角色，加上中央有意拓展中藥行業，板塊逆市企穩，部分股份逆市上升均反映資金取態。

世衛組織上月於官網發布《世界衛生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報告》報告，肯定中藥救治新冠肺炎有效性和安全性，亦鼓勵世衛組織會員國在其衛生保健系統和監管框架內。

相比西藥類，中藥類股份擁有更多獨特或知名的品牌，從國人保健、調理的取向，產品的重複購買力尤勝西藥。

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滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁】

對於中藥業的投資機會，該行指出4大因素包括政策、醫藥消費剛性、業績改善，以及估值優勢共同構建。相關股份包括白雲山 （00874） 、華潤醫藥 （03320） 、中國中藥 （00570） 、神威藥業 （02877） 、同仁堂國藥 （03613） 及同仁堂科技 （01666） 。

同時，總體中藥業業績表現相對較好，內部呈現一定分化繼續關注「創新+獨家+消費」三條主綫。

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