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【中藥股揀選】醫藥消費 中藥更有看頭（第二版）

研究報告 12:23 2022/05/13

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自新冠疫情後，中藥擔當了重要的抗疫角色，加上中央有意拓展中藥行業，板塊逆市企穩，部分股份逆市上升均反映資金取態。

世衛組織上月於官網發布《世界衛生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報告》報告，肯定中藥救治新冠肺炎有效性和安全性，亦鼓勵世衛組織會員國在其衛生保健系統和監管框架內。

相比西藥類，中藥類股份擁有更多獨特或知名的品牌，從國人保健、調理的取向，產品的重複購買力尤勝西藥。

 

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滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁

對於中藥業的投資機會，該行指出4大因素包括政策、醫藥消費剛性、業績改善，以及估值優勢共同構建。相關股份包括白雲山 （00874） 、華潤醫藥 （03320） 、中國中藥 （00570） 、神威藥業 （02877） 、同仁堂國藥 （03613） 及同仁堂科技 （01666）

同時，總體中藥業業績表現相對較好，內部呈現一定分化繼續關注「創新+獨家+消費」三條主綫。
（1）關注現代化中藥創新，關注研發實力強、布局大品類的現代化中藥創新標；
（2）關注品牌中藥，配方、原材料優勢共同構築品牌中藥護城河；
（3）受益消費升級，關注產業鏈延伸、品牌優勢強的方面。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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