【探温中國經濟】見微知著 運輸有數參照（第二版）

新冠疫情對中國的影響，不光影響中港股市表現，全球的供應鏈，甚至物價亦關係其中，本篇將先從運輸業的形勢，探視中國經濟回暖情況。

滙豐劉紹文 港股今季反彈目標22500點 精選收息板塊【下一頁】

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港口吞吐量回升

4月港口吞吐量增長有韌性，說明制造業受疫情影響較小。本土疫情爆發以後，港口都是正常作業，沒有出現明顯的擁堵情況，受影響較大的是公路運輸和工廠生產。市場擔心上海及臨近區域停產停工影響經濟增長。

但是從港口數據看，4月份中國八大樞紐港集裝箱吞吐量增速僅小幅下滑，4月下旬增速基本恢復正常，說明制造業恢復良好。4月上海港集裝箱吞吐量同比減少19%，降幅小於預期；其中下旬環比增加8.5%左右，明顯改善。參考深圳港，疫情消退後上海港集裝箱吞吐量增速有望大幅回升。

同時，大宗商品吞吐量增速上升。大宗商品吞吐量能反映國內電力、鋼鐵、石化等行業的經營動態。4月份，中國重點監測港口的煤炭、原油、礦石吞吐量增速大幅回升，意味著需求改善，電力、鋼鐵、石化等行業經營情況較好。

集運運價反彈

集運運價止跌反彈，說明了集運需求好轉。4月底，代表船公司報價的SCFI跌勢趨緩，代表貨代報價的NCFI止跌反彈，說明供需改善。港口擁堵並不嚴重，4月底趨於改善，意味著有效運力較為充足。此時運價止跌反彈，說明需求好轉。投資者可留意運輸業的東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） ，以及物流行業中通快遞-SW （02057） 、京東物流 （02618） 。

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公路車流量恢復

公路整車貨運正在逐漸恢復。3月本土疫情加重，導致公路貨車流量下降。

4月份國務院、交通部等出台一系列措施保通保暢，公路貨車流量逐漸恢復。例如4月11日，國務院發布《應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制，切實做好貨運物流保通保暢工作的通知》，要求全力保障貨運物流特別是醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資的運輸暢通。4月12日，交通部發布《關於進一步統籌做好公路交通疫情防控和保通保暢工作的通知》等等。

從整車貨運流量指數、公共物流園吞吐量指數、主要快遞企業分撥中心吞吐量指數看，4月初在60左右，5月初在80左右，5月6日在85左右，在逐漸恢復，但仍然大幅低於1月份120左右水平，說明受疫情影響較大。5月6日整車貨運流量指數比較低的省市是上海17、吉林41、北京43，說明本地疫情影響較大；經濟活躍省份廣東85、江蘇81、山東91、浙江102，也還受一定影響。

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