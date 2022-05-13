【半導體行業】事不過三 聯博王耀維評半導體「錢」景

古語有云：事不過三。同樣在股市裏，很多行業或個股，經歷一年又一年的好景後，第三年或之後都能以再續，這是咀咒，還是關乎產品生命周期的定律？

近年紅極一時的半導體行業，在疫情、全球供應鏈受阻的環境下，造就了歷史罕見的景氣度。據半導體產業協會（SIA）資料顯示，2021年全球半導體銷售額達到創紀錄的5,559億美元，創歷史新高，按年增長26.2%，半導體行業被視為迎來「超級周期」。

行業景氣亦帶動半導體產業公司在去年大升，作為全球半導體業景氣主要指標之一的費城半導體指數，在2021年升逾4成，而值得留意的是此指數自2019年起，已經連升3年，2019年升60%，2020年升51%。可這個增長之勢，還能持續嗎？半導體的供需不僅影響投資，那怕我們生活的電子產品亦牽涉其中，本篇將聚焦其前景與行業形勢。

對於半導體行業發展，聯博亞洲業務發展股票部主管及股票資深投資策略師王耀維在接受《投資理財周刊》專訪時表示，一般來說，半導體需求每年平均增長3%至4%，去年，大家的焦點在於缺乏汽車晶片，故製造商不斷提高產能，以應付需求。

「雖然目前需求仍殷切，但由於半導體行業在過去3年間高速增長，至某個水平時，需求將放緩，市場預期將會出現調整，故半導體行業在今年開始回調。」

對於世界主要半導體指數的表現，可點擊下圖。

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王耀維表示仍看好半導體行業，但要有選擇性，他比較看好一些含有高技術、有長期增長前景的公司，而一些技術含量較低的公司，在今年則會面對產能修正的問題。

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