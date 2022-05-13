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【行業點評】聯博王耀維評 半導體行業景氣度

財金猛人追蹤 07:28 2022/05/13

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自疫情爆發以來，全球供應鏈受阻，導致出現「缺芯潮」，不少半導體晶圓廠加大力度生產。據半導體產業協會（SIA）資料顯示，2021年全球半導體銷售額達到創紀錄的5,559億美元，創歷史新高，按年增長26.2%，半導體行業被視為迎來「超級周期」。

行業景氣亦帶動半導體產業公司在去年大升，作為全球半導體業景氣主要指標之一的費城半導體指數，在2021年升逾4成，而自2019年起，指數已經連升3年，2019年升60%，2020年升51%。

對於半導體行業發展，聯博亞洲業務發展股票部主管及股票資深投資策略師王耀維在接受《投資理財周刊》專訪時表示，一般來說，半導體需求每年平均增長3%至4%，去年，大家的焦點在於缺乏汽車晶片，故製造商不斷提高產能，以應付需求。

「雖然目前需求仍殷切，但由於半導體行業在過去3年間高速增長，至某個水平時，需求將放緩，市場預期將會出現調整，故半導體行業在今年開始回調。」

對於世界主要半導體指數的表現，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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王耀維表示仍看好半導體行業，但要有選擇性，他比較看好一些含有高技術、有長期增長前景的公司，而一些技術含量較低的公司，在今年則會面對產能修正的問題。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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