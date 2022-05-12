如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？

全球多國的新冠肺炎疫情持續放緩，曾是生活不可或缺一部分的口罩，逐漸消失於民眾視線之中。雖然香港此刻仍然維持口罩令，但環顧本地疫情走勢，取消口罩令應是指日可待。然而，你我已經戴口罩長達2年半時間，不少人甚至出現沒口罩沒安全的極端緊張狀態，他日口罩令一旦取消，大家又會否除之而後快，尤其是乘搭公共交通之時。

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