如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？ 國際 22:33 2022/05/12 分享： 分享： 全球多國的新冠肺炎疫情持續放緩，曾是生活不可或缺一部分的口罩，逐漸消失於民眾視線之中。雖然香港此刻仍然維持口罩令，但環顧本地疫情走勢，取消口罩令應是指日可待。然而，你我已經戴口罩長達2年半時間，不少人甚至出現沒口罩沒安全的極端緊張狀態，他日口罩令一旦取消，大家又會否除之而後快，尤其是乘搭公共交通之時。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 2022/05/11 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 2022/05/04 澳洲央行突加息 莫里森的催命符 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 你可能感興趣 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 19:19 2022/05/11 烏克蘭欲入歐脫貧 注定困難重重 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 21:46 2022/05/09 撤對華關稅 美國通脹也難退燒 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 21:16 2022/05/06 普京「斷氣」弄巧反拙 德國加速能源脫勾 最新專欄文章 國金札記 - 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 今日 新西蘭走出疫情 入境改革搶精英 國金札記 - 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 2022/05/11 馬克龍打破幻想 烏入歐盟路艱辛 國金札記 - 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 2022/05/10 倘撤對華關稅 美通脹能否退燒？ 國金札記 - 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 2022/05/06 俄羅斯殺雞儆猴 德國反加速脫鈎 國金札記 - 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 2022/05/05 澳洲央行突加息 莫里森的催命符？ 疫情 環境衞生 口罩 防疫措施 航空 交通 歐洲 美國 南韓 日本