安本精選三行業 性別平等增盈利 名家專區 2022/05/13 分享： 分享： 投資者可能疑惑性別平等與投資有甚麼關係。在ESG投資的研究領域中，重視性別平等的企業，有機會獲得高於平均的盈利能力。安本發現，金融、非經常性消費和通訊服務是性別平等方便處理得較出色的在三大行業。 過去兩 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Catie Wearmouth 安本（abrdn）多元資產方案ESG投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 2022/05/12 滙豐劉紹文：上行空間不大 投資仍要謹慎 中金：中國下半年出口增速放緩 2022/05/11 中金：中國下半年出口增速放緩 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 2022/05/06 安本：投資者須共同構建綠色亞洲 專訪 - 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 2022/05/05 鵬格斯李浩德：市況波動 保守為上 瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩 2022/05/04 瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩 疫情 經濟 銷售 金融 失業 聯合國 ESG 評級機構 股票 人權