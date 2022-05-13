安本精選三行業 性別平等增盈利

投資者可能疑惑性別平等與投資有甚麼關係。在ESG投資的研究領域中，重視性別平等的企業，有機會獲得高於平均的盈利能力。安本發現，金融、非經常性消費和通訊服務是性別平等方便處理得較出色的在三大行業。

過去兩

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