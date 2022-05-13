油股市值登頂 中海油可追升

美國4月CPI通脹續企40年高位超預期，投資界憂慮美聯儲或被迫加快加息步伐遏通脹，高估值科技股首當其衝再大跌。科技股龍頭蘋果（美：AAPL）周三收跌半成，市值縮水痛失全球冠軍寶座。高油價催升下，沙特國

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