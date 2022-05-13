油股市值登頂 中海油可追升 名家專區 2022/05/13 分享： 分享： 美國4月CPI通脹續企40年高位超預期，投資界憂慮美聯儲或被迫加快加息步伐遏通脹，高估值科技股首當其衝再大跌。科技股龍頭蘋果（美：AAPL）周三收跌半成，市值縮水痛失全球冠軍寶座。高油價催升下，沙特國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 2022/05/12 巨企IPO盛宴 港交所吃不消 透視中港美 - 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 2022/05/11 阿里除牌威脅 只遲來不缺席 透視中港美 - 人幣續尋底 股市添波瀾 2022/05/10 人幣續尋底 股市添波瀾 透視中港美 - 英央務實示警 通脹難軟着陸 2022/05/07 英央務實示警 通脹難軟着陸 透視中港美 - 加息仍審慎 縮表待消化 2022/05/06 加息仍審慎 縮表待消化 美股 通脹 GDP 加息 石油 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 阿里巴巴－SW（09988） 板塊 美元