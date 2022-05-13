中國電力築底 首站上望4.1元 名家專區 2022/05/13 分享： 分享： 中國電力（02380）自去年12月高見5.67元之後反覆回落，跌近3.3元有支持，技術分析指標MACD之跌勢已有所放緩中啟示，或於3.3元試築中期底部，待催化劑謀突破阻力4元。 技術分析：3.3元發揮支 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 最新專欄文章 潤啤百威見底回升 2022/05/12 潤啤百威見底回升 中移動低吸 48元有支持 2022/05/11 中移動低吸 48元有支持 美股大勢向下 港股二次探底 2022/05/07 美股大勢向下 港股二次探底 中石油向上 守穩250天綫 2022/05/06 中石油向上 守穩250天綫 贛鋒看120元 RSI底背馳 2022/05/05 贛鋒看120元 RSI底背馳 補貼 新能源 發電量 分析指標 華潤電力（00836） 華能國際電力股份（00902） 龍源電力（00916） 中國電力（02380） 三峽能源（滬：600905） 人民幣