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中國電力築底 首站上望4.1元

名家專區 2022/05/13

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中國電力（02380）自去年12月高見5.67元之後反覆回落，跌近3.3元有支持，技術分析指標MACD之跌勢已有所放緩中啟示，或於3.3元試築中期底部，待催化劑謀突破阻力4元。

技術分析：3.3元發揮支

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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