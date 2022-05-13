深國估值低 具分拆概念

人民幣和港元齊齊弱勢拖累下，國企指數昨日跌174點或2.6%，收報6594點，筆者近日已指出市況會震盪，宜考慮高息防守性強股份，深圳國際（00152）今年保守預測息率有7.6厘，加上高管不滿估值被低估

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