深國估值低 具分拆概念 名家專區 2022/05/13 分享： 分享： 人民幣和港元齊齊弱勢拖累下，國企指數昨日跌174點或2.6%，收報6594點，筆者近日已指出市況會震盪，宜考慮高息防守性強股份，深圳國際（00152）今年保守預測息率有7.6厘，加上高管不滿估值被低估 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 2022/05/12 【走資再現】港股要重演2018年戲碼？（第四版） 中字股實力談 - ETF申購熱烈 A股可以看好 2022/05/12 ETF申購熱烈 A股可以看好 中字股實力談 - 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 2022/05/11 【突然利好】A股強勢回歸 恒指阻力二萬（第四版） 中字股實力談 - 中燃復增長 國策重潔能 2022/05/11 中燃復增長 國策重潔能 中字股實力談 - 【長綫勢危】恒指長綫或下試一萬八（第四版） 2022/05/10 【長綫勢危】恒指長綫或下試一萬八（第四版） 市盈率 市帳率 每股派息 每股盈利 每股資產淨值 深圳國際（00152） 灣區發展（00737） 大灣區 人民幣 板塊