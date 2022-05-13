城鎮化新篇 大城轉小縣

疫情加劇內地經濟及社會變局，高層會議和大型政策規劃也步入密集期，其中，對於城鎮化也再有新論，因其關乎房地產、消費及區域經濟發展方向，對未來中國經濟牽一髮動全身。

周二（10日），中辦及國辦引發《關於推進

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