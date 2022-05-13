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如果沒有口罩令 你會繼續戴嗎？

名家專區 2022/05/13

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全球多國的新冠肺炎疫情持續放緩，曾是生活不可或缺一部分的口罩，逐漸消失於民眾視綫之中。雖然香港此刻仍然維持口罩令，但環顧本地疫情走勢，取消口罩令應是指日可待。然而，你我已戴口罩長達兩年半，不少人甚至出

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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