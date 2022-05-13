習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩 名家專區 2022/05/13 分享： 分享： 今年是香港回歸25周年大日子，多位資深建制派估計，隨着第5波疫情日趨緩和，國家主席習近平很大機會按慣例來港。據知，北京希望未來一段時間，社會氣氛和諧，爭議性事件宜暫緩處理。 出席酒會嘉賓 事前料須檢測 本 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 2022/05/12 新班子必答 「百日可交甚麼成績？」 有政戲 - 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 2022/05/11 特首辦前世今生 人強馬壯變萎縮 有政戲 - 開設副司長 牽動下屆新班子布局 2022/05/10 開設副司長 牽動下屆新班子布局 有政戲 - 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 2022/05/09 李開始組班 陳茂波賀詞暗示留任？ 有政戲 - 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 2022/05/06 李家超贏硬 建制選委估得票90至92% 傅流螢 疫情 香港 林鄭月娥 習近平 基本法 李家超 強制檢測 段崇智