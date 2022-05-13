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習或來港慶回歸25年 爭議事件要暫緩

名家專區 2022/05/13

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今年是香港回歸25周年大日子，多位資深建制派估計，隨着第5波疫情日趨緩和，國家主席習近平很大機會按慣例來港。據知，北京希望未來一段時間，社會氣氛和諧，爭議性事件宜暫緩處理。

出席酒會嘉賓 事前料須檢測

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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