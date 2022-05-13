鞋履商翻身進高增長期 名家專區 02:30 2022/05/13 分享： 分享： 美國上月通脹率維持於8%以上，較預期為差，即晚導致美股繼續下跌，周四各地股市普遍跟隨，亞太區股市差不多全面向下，恒指又跌四百多點至一萬九千三百餘點，內地股市則由於疫情有好轉迹象跌幅溫和，上證指數微跌四 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 大數據助政府抗疫顯實力! 2022/05/11 大數據助政府抗疫顯實力! 投資坐標 - 名牌中藥股拓展有大計! 2022/05/06 名牌中藥股拓展有大計! 投資坐標 - 「盈利王」料今年派更高息! 2022/05/04 「盈利王」料今年派更高息! 投資坐標 - 高息高盈利的「喉片股王」! 2022/04/29 高息高盈利的「喉片股王」! 投資坐標 - 儲油賣油股息高達十二厘! 2022/04/27 儲油賣油股息高達十二厘! A股 美股 疫情 收集 現金牛 港股 天德化工（00609） 九興控股（01836）