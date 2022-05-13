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鞋履商翻身進高增長期

名家專區 02:30 2022/05/13

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美國上月通脹率維持於8%以上，較預期為差，即晚導致美股繼續下跌，周四各地股市普遍跟隨，亞太區股市差不多全面向下，恒指又跌四百多點至一萬九千三百餘點，內地股市則由於疫情有好轉迹象跌幅溫和，上證指數微跌四

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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