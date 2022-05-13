【人幣貶勢】年中或破7 瑞銀汪濤評中國出口走弱

4月出口按年增速從3月的14.7%降至3.9%，而進口較去年同期基本持平。高頻數據顯示疫情衝擊對外貿存在明顯擾動，可能是拖累4月出口走弱的因素之一。

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科技零部件出口下跌

對G3經濟體（美國，歐盟，日本）、東盟經濟體，韓國和台灣地區出口增速均有所放緩。4月對日本出口按年下跌9.4% （3月按年增長9.7%）。這背後的原因之一可能是很大一部分對日本出口通過上海港清關。分產品來看，一般消費品出口增速放緩，但外出相關產品出口仍保持在近30%的按年增速。科技零部件出口按年下跌，背後的驅動因素包括需求放緩，以及物流受阻。

疫情拖累進出口活動

3月末，上海進入封控管理。高頻數據顯示，4月八大港口外貿集裝箱吞吐量按年增速從3月的3.9%放緩至1.9%（4月整體集裝箱吞吐量增長0.3%，3月為1.8%）。交通擁堵指數等其他數據也顯示4月國內交通大幅惡化，表明物流系統面臨較大壓力。

原油進口強勁

主要大宗商品進口按年增速大幅提升至28.5% （3月按年增速為8.7%）。原油進口按年增速從3月的36%躍升至4月的81.5%，進口量和價格均走高。大宗商品進口表現強勢幫助4月進口按年增速微升，而4月其他產品進口表現疲軟。機床進口按年增速進一步擴大，科技零部件進口增速放緩，表明內外需較疲軟。

5月貿易增速有望邊際改善

高頻數據顯示4月末國內交通和港口貨運量有復蘇跡像。根據瑞銀證券交運組，最近長三角地區卡車貨運量顯著回升。假設未來幾周交通和貨運得以持續好轉，則疫情衝擊對進出口貿易的影響有望逐漸消退，5月貿易增速有望邊際改善。

人民幣進一步貶值

4月外彙儲備下降683億美元至3.12萬億美元。盡管貿易順差擴大，但美元顯著升值以及海外政府債券收益率快速攀升導致估值損失較大。外彙管理局表示4月跨境資金總體延續淨流入態勢。

我們近期調整了人民幣預測，預計未來幾個月內人民幣對美元進一步走弱，在年中可能突破7，不過年底應該重新回到6.9。

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