【板塊攻略】內銀資產質量有改善 高股息有助防守

內銀首季業績維持增長，季度盈利平均按年升約8%，普遍符市場預期。建銀國際指出，首季業績反映內銀盈利質量低，惟結構性重估時機已成熟。因而下調內銀今明兩年盈利預測1%至2%，並因而下調部分內銀評級及目標價。不過仍維持多隻內銀股「跑贏大市」評級。

日前內銀股隨大市調整，令內銀股的股息率續抽高。目前內銀現價股息率普遍高於7厘以上，其中中國銀行 （03988） 現價股息率高達9厘。高股息仍是內銀重要的支持的。建銀國際指出，普遍7厘以上的股息率，在股市疲弱的大環境下成內銀股股價的支持。相對於其他板塊續下滑，內銀股料短期在區間波動。

內銀首季盈利按年增長8%，表現符合預期。而盈利質量則一般。撥備前利潤（PPOP）及收入表現均稍為低於該行預期。主要是由於手續費收入遜預期，交易收入因市場波動加劇而下降1%，以及部分銀行運營費用運行率較高。而正面方面，包括減值降低，按年跌6個基點，以及淨息差收縮僅環比1個基點，這可能只是時間差異問題，因為資產收益率侵蝕發生在融資成本收益之後。

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