【板塊攻略】內銀Q1點評：資產質量有改善

內銀首季業績維持增長，季度盈利平均按年升約8%，普遍符市場預期。建銀國際指出，首季業績反映內銀盈利質量低，惟結構性重估時機已成熟。因而下調內銀今明兩年盈利預測1%至2%，並因而下調部分內銀評級及目標價。不過仍維持多隻內銀股「跑贏大市」評級。

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