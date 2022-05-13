【板塊攻略】內銀Q1點評：資產質量有改善 研究報告 15:40 2022/05/13 分享： 分享： 內銀首季業績維持增長，季度盈利平均按年升約8%，普遍符市場預期。建銀國際指出，首季業績反映內銀盈利質量低，惟結構性重估時機已成熟。因而下調內銀今明兩年盈利預測1%至2%，並因而下調部分內銀評級及目標價。不過仍維持多隻內銀股「跑贏大市」評級。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 2022/05/12 【政策順風車】憧憬穩經濟加碼 兩類股可吼 港股可以撈底了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 2022/05/12 港股可以撈底了嗎？觀察三個關鍵變化（第二版） 【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版） 2022/05/06 【儲局加息】評儲局會後言論 「鷹中帶鴿」（第二版） 【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版） 2022/05/06 【加息落地】股市不跌反升 「熊市之說」失效了嗎？（第二版） 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版） 2022/05/04 【強勢藍籌】盈利趨升 周期贏家3大原因致勝（第二版） 港股 大行報告 貨幣政策 經濟 銀行 行業 板塊 中國